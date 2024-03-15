سياسة
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انقسام إسرائيلي.. مظاهرتان للمطالبة بعودة المحتجَزين وتجنيد المتطرفين
خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجَزين في غزة، وتجنيد اليهود المتطرفين في جيش الاحتلال.
انقسام إسرائيلي.. مظاهرتان للمطالبة بعودة المحتجَزين وتجنيد المتطرفين
تظاهرة إسرائيلية تطالب بعودة المحتجزين / صورة: Reuters
15 مارس 2024

خرجت مساء الخميس مظاهرتان منفصلتان في تل أبيب، طالب المتظاهرون في إحداها بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، فيما دعا الآخرون إلى تجنيد اليهود المتطرفين في جيش الاحتلال.

وجاب المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن المحتجزين ساحة في تل أبيب، وأغلقوا طريقاً سريعاً لفترة وجيزة.

ومساء أمس الخميس قدمت حماس عبر الوسطاء تصوراً بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل. فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "مطالب حماس غير معقولة" وإنه سيقدم تحديثاً بهذا الشأن إلى مجلس الحرب وسيُقيَّم الجمعة.

والأسبوع الماضي لم تُفضِ محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين في غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.

تجنيد المتطرفين

وفي احتجاج آخر أمس الخميس أيضاً، طالب متظاهرون إسرائيليون حكومة نتنياهو بإنهاء إعفاء "الرجال اليهود المتزمتين من الخدمة العسكرية الإجبارية".

وقدّر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة التي انتظمت في تل أبيب أيضاً.

وأبطلت المحكمة العليا في إسرائيل عام 2018 قانوناً يلغي "التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين"، مشيرة إلى ضرورة "تقاسم جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي عبء الخدمة العسكرية".

ولم يُقِرّ البرلمان إجراءات جديدة، وينتهي سريان القرار الذي أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لليهود المتطرفين في مارس/آذار الجاري.

وتعكس هذه الاحتجاجات الانقسامات المتزايدة في إسرائيل وداخل الدوائر السياسية، منذ شنّ الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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