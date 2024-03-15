أنهت الولايات المتحدة الخميس صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يدعم جهود التوسط في وقف فوري لإطلاق النار.

ويدعم مشروع القرار وفق رويترز الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتخفيف المعاناة الإنسانية، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية عليه.

وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

في غضون ذلك قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الخميس، إن على الولايات المتحدة ممارسة ضغط أكبر على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وسط ما وصفه بكارثة من صنع الإنسان في القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي إن الجهود التي بُذلت مؤخراً لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو من سفن، لم تكن فعَّالة مثل الطرق البرية التي قد تتيح لمئات الشاحنات الدخول كل يوم.

وأضاف: "نتوقع بالتأكيد أن تواصل الحكومة الأمريكية الضغط، وممارسة مزيد منه على إسرائيل لفتح الحدود وعدم (عرقلة) وصول المساعدات الإنسانية".

وقال بوريل: "لقد زدنا دعمنا الإنساني، لكنه بالتأكيد ليس كافياً".

وتابع: "الحقيقة التي يدركها الجميع المنع الواضح لوصول المساعدات الإنسانية من الجهة التي تسيطر على الحدود (في غزة)، وهو الحكومة الإسرائيلية".

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه يخطط لـ"إغراق" غزة بالمساعدات الإنسانية من مجموعة متنوعة من نقاط الدخول، وسط دعوات متزايدة، بمن في ذلك مسؤولو إدارة بايدن، إلى فعل شيء لتجنُّب خطر المجاعة بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ورغم دخول شهر رمضان، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".