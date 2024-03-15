نفّذَت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، اقتحامات في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الفارعة قرب طوباس شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة.

ووفق الشهود، فإن جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية وشاركت في تدمير البنية التحتية، مشيرين إلى أن أصوات انفجارات تُسمع بين حين وآخَر.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مدينة طولكرم (شمال)، وداهمت بلدة باعا شمال المدينة، كما داهمت شاليهاً يقع في منطقة بجورة بين بلدتَي دير الغصون وبلعا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وانتشرت في عدة مناطق، وداهمت المنازل والمحالّ التجارية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت المصادر باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم وعلى أطراف مخيم طولكرم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين اقتحمت آليات عسكرية بلدة عرابة جنوبيّ المدينة، وداهم جنود الاحتلال منزل معتقل فلسطيني واعتقلوا ابنه، كما اعتقلوا معتقلاً محرراً اعقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت الآليات العسكرية أيضاً بلدة الرام شماليّ القدس المحتلة وتجولت في أحيائها.

هجوم المستوطنين

سبقت هذه الاقتحامات هجوماً نفّذه المستوطنون مساء الخميس، على قرى وبلدات بالضفة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا مساء الخميس قرية كفر نعمة غربيّ رام الله، وأضرموا النار في سيارة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وذكر فريد برقان رئيس مجلس قروي بيرين، أن مستوطنين مسلحين يرتدون زي جيش الاحتلال اقتحموا قرية بيرين جنوب شرقيّ الخليل، وداهموا مدرسة القرية، وأنزلوا العلم الفلسطيني ومزّقوه.

كما انتشروا في محيط المنازل، ما بثّ حالة من الذعر في صفوف الأهالي خصوصاً النساء والأطفال.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيراً وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.