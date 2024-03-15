سياسة
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أول جمعة برمضان.. الاحتلال يفرض قيوداً على وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى
في الجمعة الأولى من رمضان، فرضت السلطات الإسرائيلية على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس قيوداً مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم الوصول إلى المدينة.
أول جمعة برمضان.. الاحتلال يفرض قيوداً على وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى
سمح الاحتلال بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، والنساء ما فوق عمر 50 عاماً بشرط الحصول على تصاريح مسبقة / صورة: AA
15 مارس 2024

تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على توجه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الجمعة الأولى من رمضان فرضت السلطات الإسرائيلية على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس قيودا مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة.

وشهد معبر قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوب المدينة، حركة نشطة على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وتجمع عشرات الفلسطينيين الممنوعين من الدخول أمام الحاجز، منتظرين إعادة الكرة من جديد علّ الجنود يسمحون لهم بالدخول.

وانتشر منذ ساعات الفجر عشرات الجنود وقوات من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي على الحاجز.

وعلى حاجز "300" في بيت لحم جنوب الضفة، يتكرر الحال نفسه، فغالبية الفلسطينيين منعوا من الدخول إلى القدس تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالعمر وعدم الحصول على تصريح.

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهنًا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية".

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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