أعلنت المملكة المتحدة، الجمعة، تعرض سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن "سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار"، مشيرةً الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

بدورها، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، في بيان، في وقت سابق من فجر اليوم (الجمعة)، تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين مُسيرتين كان الحوثيون على وشك إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

جاء ذلك رداً على إطلاق الحوثيين 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والآخران في البحر الأحمر، دون أن يسفر أي منها عن أضرار، وفق ما جاء في البيان.

ومساء الخميس، قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي: "سنمنع عبور السفن المرتبطة بالعدو (الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي) من المحيط الهندي لرأس الرجاء الصالح".

وكشف عن أن جماعته استهدفت 73 سفينة وبارجة للعدو منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

يأتي هذا التهديد بالتصعيد بعد يوم واحد من بيان أصدرته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا لدى اليمن، ودعت فيه جماعة الحوثي إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر، معتبرةً أنها "لا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وتُقيد إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وتسبب في مجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاماً.

و"تضامناً مع غزة"، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، غير أنه عجز حتى الآن عن وقف هجمات الحوثيين. ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعدّون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.