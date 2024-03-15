استُشهد وأُصيب عشرات المدنيين العُزّل ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية بمدينة غزة، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائرات مروحية ومسيّرة، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31490 شهيداً، و73439 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 13 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيداً و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد وإصابة عشرات المدنيين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية لسد رمقهم عند "دوار الكويت" بمدينة غزة، شمالي القطاع.

وقالت الوزارة إن "حصيلة ضحايا مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ارتفعت إلى 20 شهيداً و161 مصاباً".

وأضافت أن الجرحى يفترشون الأرض في المستشفى وأن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات بسبب ضعف الإمكانات الطبية والبشرية.

فيما وصل إلى مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال) شهيد و6 مصابين من المجزرة ذاتها، وفق الوزارة.

وعن التفاصيل، قالت الوزارة إن "ما حدث عند دوار الكويت يشير إلى نيّات مبيّتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة".

"استهداف متعمد"

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن "الاحتلال استهدف لليوم العشرين على التوالي منتظري المساعدات في ظل عجز عالمي عن إيقاف هذه الجرائم".

وأضاف الثوابتة في تصريح، أن "العدو على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم".

في السياق، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات بقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية ومسيرة.

من ناحيته، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس سياسة قتل المواطنين الأبرياء الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية نتيجة المجاعة الحاصلة في شمال قطاع غزة".

ودعا بصل، في بيان، المنظمات الأممية والدولية إلى "ضرورة العمل لإيقاف هذه المجازر بحق الباحثين عن لقمة العيش".

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان عبر تليغرام، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة بحق مدنيين عزّل في أثناء انتظارهم مساعدات إغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة، أدت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى.

وحمَّلت حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

عرقلة وصول المساعدات

في السياق، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء بمواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خصوصاً إلى مناطق الشمال، حيث تستهدف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

ووفق الوكالة تكررت خلال الأيام الأخيرة، مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من دوار النابلسي، بعد أن استهدفت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطناً على الأقل وإصابة 800 آخرين.

أول سفينة مساعدات تصل إلى شواطئ غزة

على الصعيد الإنساني، وصلت سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، الجمعة، إلى قرب شواطئ مدينة غزة بعد 3 أيام من إبحارها من جنوب قبرص اليونانية، وهي الأولى في إطار محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأفاد شهود عيان بأن السفينة "أوبن آرمز" وصلت على بُعد مئات الأمتار فقط من شاطئ مدينة غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يجري إنشاؤه على ساحل منطقة "البيدر" جنوب غربي المدينة.

وحسب الشهود فإنه لم يجرِ بعد الانتهاء من أعمال تمهيد الرصيف البحري الذي من المفترض أن ترسو عليه السفينة لإنزال المساعدات.

وأعلنت مؤسسة "وورلد سينترل كيتشن" الخيرية الدولية، أن السفينة تحمل نحو 200 طن من الأغذية، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.

بدوره، قال مالك المؤسسة خوسيه أندريس، في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، إنه "بينما انطلقت السفينة في إطار الرحلة الأولى للقطاع الفلسطيني، يجري إنشاء رصيف المراكب الصغيرة على قدم وساق" في غزة.

استئناف تمويل "أونروا"

في غضون ذلك، تعالت الأصوات لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تعليق تمويلها من عديد من الدول الغربية.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي فان هولن، الخميس، إن "المجاعة في قطاع غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية، وإنما ناجمة عن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقييد دخول المساعدات".

فيما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي دليل يدعم اتهاماته ضد وكالة "أونروا".

وأعلنت أستراليا أنها قررت استئناف دعمها المالي للوكالة، بعد تعليق دامَ نحو شهرين.