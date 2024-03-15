ثمّن أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، جهود تركيا وصناعاتها الدفاعية للاستثمار في القدرات المتقدمة عالية المستوى.

وقال ستولتنبرغ في حديث صحفي إن تركيا "حليف قيّم للغاية" بالحلف.

ولفت أمين عامّ الناتو إلى أهمية مساهمة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال :"أرحب بجهود الحكومة التركية وكذلك صناعة الدفاع التركية للاستثمار في قدرات متقدمة جديدة عالية المستوى، بما في ذلك الطائرات الحربية، وهذا أمر مهم".

وأشاد بتركيا التي أنتجت طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"، مؤكداً أن المسيرة بيرقدار أثبتت فاعليتها لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن تركيا عضو في حلف الناتو منذ 72 عاماً، والشهر الماضي احتفلوا بالذكرى السنوية لعضويتها في حلف شمال الأطلسي، مؤكداً: "لقد ساهمت تركيا في أمننا المشترك ودفاعنا المشترك بعدة طرق مختلفة".

وأردف :"تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وقوات عسكرية مدربة ومجهزة جيداً، وهي تشارك في مهامّ وعمليات الناتو، بما في ذلك كوسوفو والعراق".

وتابع: "الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا، على الحدود مع العراق وسوريا وكذلك البحر الأسود وروسيا في الشمال، يعد بالطبع مهمّاً للحلف بأكمله".

وقال: "تلعب تركيا دوراً مهماً في الحرب ضد الإرهاب، بخاصة في الحرب ضد داعش، لقد استخدمنا وحلفاء الناتو جميعنا قواعد البنية التحتية في تركيا للمساعدة على مكافحة الإرهاب، لذلك أقدّر كل الجهود التي بذلتها تركيا لدعم الحلف ليظل حليفاً رئيسياً".

وأضاف ستولتنبرغ: "⁠ينبغي أن لا يخضع أعضاء الناتو لأي قيود على التجارة الدفاعية بينهم، فنحن ضمن تحالف تَعهَّدنا فيه بالموت بعضنا من أجل بعض".

وبيّن أن "من دواعي السرور أيضاً أن نرى الحلفاء ينفّذون الآن مزيداً من التجارة مع تركيا، كما يتضح من طائرات F-16 والقدرات والمعدات الكبيرة التي اشترتها تركيا من حلفاء آخرين في الناتو".

ومع اقتراب مغادرته منصبه في نهاية العام الجاري، اعتبر ستولتنبرغ التعاون الوثيق الذي أنشأه مع قادة الحلف ذات قيمة كبيرة.

وزاد: "أثمّن الصداقة والتعاون الذي طوّرته مع الرئيس أردوغان على مدى سنوات عديدة، فهو حليف ملتزم في حلف شمال الأطلسي ويسعدني العمل معه".

وأضاف: "لقد أُتيحَت لي الفرصة للعمل معه (أردوغان) في عديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب، وتعزيز دفاعنا المشترك ودعمنا لأوكرانيا".