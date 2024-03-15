أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية التي جرى تعزيزها منذ (الاثنين).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن "نحو 80 ألف مصلٍّ أقاموا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى".

وحيَّا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، زحف المصلين إلى المسجد رغم القيود الإسرائيلية.

وقال: "زحفكم المبارك يوجه رسالة إلى الطامعين بالمسجد أنه لا يَقبل القسمة، وأنه للمسلمين وحدهم، ولا مجال للمساومة عليه أو التفريط بذرة تراب منه".

ودعا صبري لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، قائلاً: "في حال المنع تجري الصلاة في النقطة التي وصل إليها المصلي وله ثواب الصلاة في الأقصى".

وانتقد خطيب الأقصى "صمت بعض الدول العربية والإسلامية على الحرب الإسرائيلية على غزة واكتفاء بعضها ببيانات الإدانة والاستنكار".

بدورها، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن "3 آلاف شرطي انتشروا في المدينة".

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة، خصوصاً البلدة القديمة وأزقّتها ومحيط المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. وحاولت منع عشرات آلاف المصلين من عبور الحواجز في محيط القدس للوصول إلى الأقصى.

وأدى المصلون المتوافدون من القدس ومدن فلسطينية أخرى، بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

والاثنين، قال جيش الاحتلال: "في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان سيُسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهناً بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية".

وأضاف أنه سيُسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، و50 عاماً للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.