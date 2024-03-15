سياسة
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مطالبين برفع الحصار.. مئات الأردنيين ينظمون مسيرة تضامناً مع غزة
انطلقت في أول جمعة في رمضان مسيرة أردنية بعمان شارك فيها مئات المواطنين، مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة، وكسر حرب التجويع المتعمدة من الاحتلال الإسرائيلي.
مطالبين برفع الحصار.. مئات الأردنيين ينظمون مسيرة تضامناً مع غزة
مسيرة أردنية بعمان للمطالبة بكسر الحصار عن غزة / صورة: AA
15 مارس 2024

تظاهر مئات الأردنيين الجمعة وسط العاصمة عمان، للمطالبة بكسر الحصار عن غزة وفتح معبر بري إلى شمال القطاع.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة بدأت من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد مسافة كيلومتر واحد).

وأقيمت الفاعلية بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (نقابي حزبي)، تحت شعار "لكسر حرب التجويع.. جسر بري لشمال غزة".

وردد المشاركون هتافات: "اضرب كفك اقدح نار.. يا فلسطيني يا مغوار"، و"حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف"، و"يا حكومة أردنية.. هذه الإرادة الشعبية"، و"الأردن حرة حرة.. من العقبة (أقصى الجنوب) حتى الطرة (أقصى الشمال)" وغيرها من الهتافات الأخرى.

وحملوا لافتات كُتب عليها: "قادمون يا قدس"، و"أين العرب؟ أين المسلمين؟"، و"لكسر حرب التجويع.. جسر بري لشمال غزة"، و "غزة تُركت لوحدها"، وعبارات أخرى.

ورغم دخول شهر رمضان، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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