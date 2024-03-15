يدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع المناطق الزمنية الإحدى عشرة في البلاد الجمعة، في بداية انتخابات تستمر ثلاثة أيام، ويرجّح أن تمنح الرئيس فلاديمير بوتين ست سنوات أخرى في سدة الحكم.

وفي خضم حرب أوكرانيا، يهيمن الرئيس الروسي البالغ من العمر 71 عاماً على المشهد السياسي في البلاد، ولا يمثل أي من المرشحين الثلاثة الآخرين أي تحد يذكر له.

ويقول الكرملين إن بوتين الذي تولى السلطة رئيساً البلاد أو رئيساً للوزراء منذ عام 1999، سيفوز لأنه يحظى بدعم من جميع فئات المجتمع من أجل إنقاذ روسيا من فوضى ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي والتصدي لما يصفه بالغرب المتعجرف العدائي.

ومن تشوكوتكا على المحيط الهادي على بعد 6300 كيلومتر من موسكو إلى جيب كاليننغراد على بحر البلطيق المتاخم لبولندا، خرج بعض الجماعات العرقية الروسية التي يزيد عددها عن 190 جماعة للتصويت بالزي الوطني.

لكن ظلال الحرب الأوكرانية تخيم على الانتخابات، فروسيا لديها أكثر من مليون رجل مسلح يخوضون حرباً طاحنة بالمدفعية والطائرات المسيّرة على خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في أوكرانيا.

وأدلى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف بصوتيهما في المنطقة العسكرية بجنوب روسيا.

ويحق لأكثر من 114 مليون روسي التصويت، بما في ذلك ما تسميه موسكو "الأراضي الجديدة"، وهي أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية بشكل جزئي فقط لكنها تزعم أنها جزء من روسيا. وتقول أوكرانيا إن تنظيم الانتخابات هناك غير قانوني وباطل.

ويتنافس بوتين ضد الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، وليونيد سلوتسكي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد. ومنعت اللجنة الانتخابية اثنَين من المرشحين المناهضين للحرب، وهما بوريس ناديجدين ويكاترينا دونتسوفا، من الترشح بسبب وجود مخالفات في أوراق الترشح.

وتوفي أليكسي نافالني، أبرز سياسي معارض في روسيا، فجأة في سجن بالقطب الشمالي الشهر الماضي.

ودعا أنصار نافالني وأرملته الناس في أنحاء روسيا إلى الاحتجاج من خلال التوجه للتصويت في نفس الوقت ظهر يوم الأحد في كل منطقة من المناطق الزمنية الإحدى عشرة في البلاد.

وسيتفوق بوتين (71 عاماً) على الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين ويصبح أطول حاكم لروسيا منذ الإمبراطورة كاترين العظيمة في القرن الثامن عشر إذا أكمل فترة ولايته الجديدة البالغة ست سنوات.

وبموجب التغييرات الدستورية التي وافق عليها الناخبون في عام 2020، سيكون بوتين مؤهلاً للترشح مرة أخرى، ومن المحتمل أن يمدد فترة حكمه حتى عام 2036.