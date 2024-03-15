سياسة
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بعد إعلان حماس تصورها حول المفاوضات.. إسرائيل: مطالبها لا تزال وهمية
بعد ساعات من إعلان حركة حماس تسليم الوسطاء في قطر ومصر تصوراً بشأن اتفاق الهدنة في غزة، قالت إسرائيل إن مطالب حركة حماس ما تزال وهمية، معلنة إرسال وفد إلى الدوحة للمشاركة في التفاوض.
بعد إعلان حماس تصورها حول المفاوضات.. إسرائيل: مطالبها لا تزال وهمية
إسرائيل تعلن أن مطالب حماس لا تزال وهمية وأن وفدها يزور الدوحة للتفاوض / صورة: AA 
15 مارس 2024

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، أن حركة حماس لا تزال تتمسك بمطالب "وهمية"، مؤكداً إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جولات المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار برعاية الوسطاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، عقب اجتماع لمجلس إدارة الحرب برئاسة نتنياهو، التأم لاحقاً بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لبحث رد حماس على مسار المفاوضات.

ويعتبر البيان أول رد فعل رسمي من الحكومة الإسرائيلية على إعلان حماس، الخميس تسليم الوسطاء في قطر ومصر تصوراً بشأن اتفاق الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر فلسطيني إن المقترح "يتضمن 3 مراحل يتخللها تبادل للأسرى وعودة النازحين إلى شمال غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية".

وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "عقب المداولات، مطالب حماس لا تزال وهمية"، مضيفاً أن "بعثة إسرائيلية ستغادر إلى الدوحة بعد أن يبحث الكابينت الموقف الإسرائيلي"، دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت الفترة الماضية جموداً في مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق "دون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

ورغم حلول شهر رمضان، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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