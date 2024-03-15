سياسة
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"خسائر كارثية في الأرواح".. يونيسيف تحذّر من اقتراب خطر المجاعة في السودان
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم الجوع جرّاء الحرب الأهلية الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عام، مؤكدة أن خسائر كارثية في الأرواح منتظَرة ما لم تُعبأ الموارد على نطاق واسع.
"خسائر كارثية في الأرواح".. يونيسيف تحذّر من اقتراب خطر المجاعة في السودان
يونيسيف تحذّر من اقتراب خطر المجاعة في السودان / صورة: Reuters
15 مارس 2024

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، من خسائر كارثية محتملة في الأرواح في السودان مع تفاقم الجوع بسبب الحرب الأهلية ودعت إلى تعبئة الموارد على نطاق واسع.

وتقاتل قوات الدعم السريع شبه العسكرية الجيش السوداني للسيطرة على البلاد في حرب أسفرت عن مقتل آلاف ونزوح ملايين داخل البلاد وخارجها وأثارت تحذيرات من المجاعة.

وقالت جيل لولر رئيسة العمليات الميدانية والطوارئ في يونيسف خلال إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "الحرب الوحشية في السودان تدفع البلاد نحو المجاعة، وما لم تتوفر إرادة سياسية كافية واهتمام وموارد مخصصة للاستجابة الآن، فإننا نتجه إلى خسارة كارثية محتملة في الأرواح".

وشاركت لولر في أول بعثة للأمم المتحدة تعود إلى العاصمة الخرطوم منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، وقالت إن الفريق المكوّن من 12 شخصاً وجد أطفالاً يعانون من سوء التغذية يعيشون في مستشفيات مظلمة بسبب تعطل المولدات.

وقالت لولر إنها شاهدت رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر مريضاً للغاية لأن الأم التي لم تكن قادرة على شراء حليب الرضاعة، لجأت إلى استخدام حليب الماعز، ما أدى إلى إصابته بالإسهال، مضيفة أن "الجوع متفشٍ على نطاق واسع، وهو مصدر القلق الأول الذي عبّر عنه الناس".

وفي مستشفى آخر، كان ما يصل إلى ثلاثة مرضى يتقاسمون السرير الواحد.

وحذّرت المنظمة في وقت سابق من أنه من المتوقع أن يعاني ما يصل إلى 3.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام في السودان، بما في ذلك 730 ألف طفل يحتاجون إلى علاج لإنقاذ حياتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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