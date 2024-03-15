نظم الجمعة متطوعون بتحالف إغاثي مصري وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك حسبما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، وسط تحذيرات مصرية رئاسية من عرقلة مساعدات القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق القناة المصرية "نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح".

وأكد المصريون المتضامنون أمام المعبر "رفضهم العدوان الغاشم على أهالي فلسطين، وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية".

وبثت القناة نفسها، لقطات متلفزة تظهر أعداداً من المتطوعين المصريين يتجمعون قرب معبر رفح، ويرددون هتافات.

والجمعة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته الوصول إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة خلال "الأيام القليلة المقبلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة جهود وساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، ونجحت الجهود في إتمام هدنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تصمد سوى أسبوع.

وأضاف السيسي: "نسعى أيضاً لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، محذّراً من "خطورة عرقلة دخول المساعدات إلى غزة واستخدام الغذاء سلاحاً في مواجهة المدنيين الأبرياء في القطاع".

وشدد على "حاجة أهالي القطاع إلى آلاف أطنان المساعدات بشكل يومي لتلبية احتياجات غزة".

وأكّد "سعي مصر الدؤوب للتوصل إلى هدنة في غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية وللحد من تأثير حالة المجاعة على أهالي القطاع والسماح للفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع التحرك في اتجاه الشمال لأماكنهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".