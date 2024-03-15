سياسة
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هيئة بريطانية تدعو السفن إلى "توخي الحذر" بعد إعلانها حادثة بالبحر الأحمر
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادثة بالبحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمني. ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة"، فيما تواصل السلطات المختصة المراقبة.​​​​​​​
هيئة بريطانية تدعو السفن إلى "توخي الحذر" بعد إعلانها حادثة بالبحر الأحمر
نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن مسؤول السفينة "عدم تسجيل أي أضرار" دون ذكر الجهة المالكة لها.  / صورة: AA
15 مارس 2024

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة، حادثة بالبحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس: "تلقينا بلاغاً عن حادثة على بعد 76 ميلاً بحرياً غربي ميناء الحديدة باليمن".

ونقلت عن مسؤول السفينة "عدم تسجيل أي أضرار"، وأن طاقمها "في أمان"، دون ذكر الجهة المالكة لها.

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة "تتجه إلى وجهتها التالية"، دون تحديدها.

كما دعت السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة"، فيما تواصل السلطات المختصة المراقبة.​​​​​​​

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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