سياسة
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"تهديدات للسفن".. واشنطن تعلن تدمير 9 صواريخ ومسيّرتَين للحوثي في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة تدمير 9 صواريخ ومسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، مشيرة إلى إطلاق الجماعة 4 صواريخ مضادة للسفن باتجاه خليج عدن والبحر الأحمر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
"تهديدات للسفن".. واشنطن تعلن تدمير 9 صواريخ ومسيّرتَين للحوثي في اليمن
واشنطن تعلن تدمير 9 صواريخ ومسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثي باليمن / صورة: AA  
15 مارس 2024

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، بعد تحديد أنها "تهديد وشيك للسفن".

وأفادت سنتكوم، في بيان، بأن "جماعة الحوثي أطلقت بين 6:50 صباحاً بتوقيت صنعاء في 14 مارس/آذار، و12:40 صباح 15 مارس/آذار ( 3 ت.غ) صاروخَين بالستيَّين نحو خليج عدن، وصاروخَين آخرَين صوب البحر الأحمر ".

وأكدت أن السفن الأمريكية أو سفن التحالف لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت أن "القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتَين مسيّرتَين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن بعد تحديد أنها تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية".

وأضاف البيان أنه "يجرى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأمريكية، والسفن التجارية".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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