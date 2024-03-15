دعت أنقرة الخميس في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يوافق 15 مارس/آذار من كل عام، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد الحملات والتوجهات المعادية للإسلام والمسلمين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "في الذكرى السنوية الخامسة للهجوم الإرهابي البشع الذي وقع بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، في 15 مارس/آذار 2019، نستذكر باحترام وإجلال الضحايا الـ51، بمن فيهم مواطن تركي، الذين قُتِلوا في الهجوم، وندعو لهم الله بالرحمة".

وأضافت: "يسعدنا اعتماد القرار بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 مارس/آذار يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا، بناءً على مقترح تقدّمنا به مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأكّدت الوزارة في بيانها أن الهجوم المذكور "أثار قلقاً عالمياً كبيراً"، لا سيما للمسلمين ومنهم الأتراك الذين يعيشون في دول غربية.

ولفتت الوزارة إلى أن "القرارات التي اتُخّذت في اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في إسطنبول بتاريخ 22 مارس/آذار 2019، بناءً على دعوة تركيا خلال توليها الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، شكّلت مرجعية مهمة في مكافحة الإسلاموفوبيا".

في السياق نفسه، حذّر مقررو الأمم المتحدة من أن المشاعر المعادية للإسلام في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره المقررون الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في 15 مارس/آذار، أشاروا فيه إلى أن الأمم المتحدة قررت اعتماد هذا اليوم اعتباراً من 15 مارس/آذار 2022.

وأوضح البيان أن إعلان اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، هدفه ترسيخ ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتشجيع الحوار العالمي.

ودعا البيان الدول إلى الرد على جميع أشكال الكراهية الدينية، بما في ذلك معاداة الإسلام، بناء على القيم والمبادئ العالمية والإطار القانوني لحقوق الإنسان. وأعرب عن بالغ الأسف جراء حوادث "حرق القرآن الكريم بشكل علني ومخطط له".

وأبدى قلقاً إزاء استمرار إسرائيل في فرض قيود غير مبررة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى.

كما شدد البيان على أنه من المروع أن تستمر إسرائيل في منع إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية إلى السكان المدنيين ذوي الأغلبية المسلمة في غزة خلال شهر رمضان، رغم انتشار الجوع.

وأردف: "نشهد وقوع هجمات على المساجد والمراكز الثقافية والمدارس وحتى الممتلكات الخاصة التابعة للمسلمين في جميع أنحاء العالم".

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".