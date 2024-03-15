أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وافق على "خطط العمل" التي وضعها الجيش لشن هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان، أفاد بأن "الجيش الإسرائيلي جاهز للجانب العملياتي ولإجلاء السكان"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول هذه العملية المعلن عنها منذ فترة وتعارضها الأمم المتحدة ودول عديدة أبرزها الولايات المتحدة.

وجاءت الموافقة بعد يوم من إعلان نتنياهو أنه لن يرضخ للضغوط الدولية لثنيه عن عملية عسكرية في رفح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جيش الاحتلال ليس جاهزاً لبدء عملية عسكرية في رفح، وإن أقرت القيادة السياسية خططاً لذلك.

من جانبه، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطط لاجتياح رفح بالأمر المقلق جداً.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لم تتسلم بعد أي خطة إسرائيلية قابلة للتنفيذ بشأن حماية المدنيين في جنوبي قطاع غزة.

"منطقة آمنة"

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال آري شاليكار، في وقت سابق الجمعة، إن الجيش سيعمل على نقل المدنيين في مدينة رفح إلى "منطقة آمنة" حال تنفيذ الجيش عملية عسكرية هناك.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أنه في حال شن عملية عسكرية في رفح، سيجري نقل السكان إلى مناطق أكثر أماناً مثل مخيم المواصي.

وتبعد منطقة المواصي نحو 28 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة غزة، وتنقسم لمنطقتين تتبعان إدارياً لمحافظتي خان يونس ورفح.

وتضم رفح نحو 1.5 مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين فروا من شمال ووسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".