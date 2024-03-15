سياسة
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روسيا.. توقيف 13 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب أعمال تخريب بمراكز اقتراع
أفادت السلطات الروسية بأنه جرى توقيف 13 شخصاً على الأقلّ الجمعة في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية في روسيا بتهمة ارتكابهم أعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع.
روسيا.. توقيف 13 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب أعمال تخريب بمراكز اقتراع
ألقت شابة في سانت بطرسبرغ زجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع بإحدى المدارس من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا / صورة: AFP
15 مارس 2024

وُقِّف 13 شخصاً على الأقلّ الجمعة في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية في روسيا بتهمة ارتكابهم أعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفقاً لما أعلنت السلطات الروسية.

ولم تتّضح بعد الدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال ولم يُعرف بعد إن كان الغرض منها الاحتجاج على النظام. وتطرّقت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به "أوغاد من الخارج".

وفي سانت بطرسبرغ، ألقت شابة زجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع بإحدى المدارس، دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي. وذكرت وسيلة الإعلام المحلية "فونتانكا" أنه جرى توقيف الشابة.

وفي موسكو، وُقِّفت شابة إثر "إضرام النيران" في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسيلة الإعلام "بازا" تصاعد نيران قبل إخمادها.

وفي موسكو أيضاً، وُقِّفت شابة عشرينية لأنها رشّت "سائلاً ملوّناً" على بطاقات اقتراع في صناديق، حسب بيان لوزارة الداخلية الروسية.

وأفادت الوزارة بأن تحقيقاً فُتِح على خلفية "عرقلة ممارسة الحقوق الانتخابية أو عمل اللجان الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة "قد تصل إلى خمس سنوات"، حسب السلطات.

ووُقِّف رجل بالقرب من العاصمة الروسية وامرأة في نوفوسيبيرسك (سيبيريا) وأربعة أشخاص في فورونيج (جنوب غرب) وروستوف وكاراتشاييفو-تشيركيسي في القوقاز الروسي على خلفية سكب طلاء على صناديق اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت السلطات أيضاً بمحاولات سكب طلاء تلتها عمليات توقيف في منطقة فولغوغراد (جنوب غرب) وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها بقرار في 2014.

واعتُقِل شخصان آخران في حادثتين منفصلتين إثر محاولة لإضرام النار في صندوق اقتراع بواسطة زجاجة مولوتوف ومحاولة إشعال مفرقعات في مركز اقتراع، حسب السلطات الروسية.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تتّهم موسكو كييف بعمليات احتيال عبر الهاتف تستهدف أشخاصاً كباراً في السنّ وضعفاء، دفعت عشرات إلى الاعتداء على مبانٍ رسمية أو مراكز تجنيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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