سياسة
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فيدان بمنتدى باكو العالمي: غزة أصبحت مدمَّرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كلمة ألقاها خلال منتدى باكو العالمي بنسخته الـ11 الذي أقيم بأذربيجان، إن غزة أصبحت مدمَّرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير، مشيراً إلى أنه أصبح في غزة حتى اليوم "أكثر من 31 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال ومسنون".
فيدان بمنتدى باكو العالمي: غزة أصبحت مدمَّرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير
فيدان بمنتدى باكو العالمي: غزة أصبحت مدمّرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير / صورة: AA
15 مارس 2024

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة، إن غزة أصبحت مدمرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير.

وأشار فيدان في كلمة ألقاها خلال منتدى باكو العالمي بنسخته الـ11 الذي أقيم بأذربيجان تحت شعار: "إصلاح العالم الممزق"، إلى أنه أبلغ نظراءه في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الدول الأعضاء عليها أن تتعامل مع قضية غزة بنفسها هذه المرة، بدلاً من انتظار الآخرين لحل مشكلاتها.

وأضاف: "وإلا فإن إسرائيل ستجعلنا ننسى هذا الظلم من خلال ارتكاب ظلم أكثر وحشية".

وذكر الوزير أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لم توقف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيراً إلى أنه أصبح في غزة حتى اليوم "أكثر من 31 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال ومسنون".

وتابع: "أصبحت غزة اليوم مدمَّرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير".

وشدد فيدان على أن محاصرة المساعدات الإنسانية في معبر رفح الحدودي تخدم مصالح إسرائيل وداعميها.

وأردف بأن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بعد تفعيل حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية كاملة الأركان على أساس حدود عام 1967.

وانطلقت الخميس، فاعليات منتدى باكو العالمي بنسخته الحادية عشرة تحت شعار "توحيد العالم الممزق" في قصر جولستان بباكو، برعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وتنظيم مركز نظامي كنجوي الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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