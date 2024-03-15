سياسة
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أنقرة ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"
رحّبت تركيا باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار حول "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ودعت المجتمع الدولي إلى انتهاج موقف مشترك ضد "الإسلاموفوبيا"، تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام.
أنقرة ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"
تركيا ترحب بتصديق الأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا / صورة: AA
15 مارس 2024

رحبت تركيا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار جرى إعداده مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" (الإسلاموفوبيا).

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بشأن اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الموافق 15 مارس/آذار من كل عام.

وذكرت الوزارة أنه: "في الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، يوم 15 مارس/آذار 2019، نحيي بكل احترام ذكرى الأشخاص الـ51 الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، أحدهم من مواطنينا، ونتمنى لهم الرحمة من الله".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى انتهاج موقف مشترك ضد "الإسلاموفوبيا"، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام.

وأكد ترحيب تركيا باعتماد مشروع القرار بشأن مكافحة كراهية الإسلام، الذي جرى إعداده مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في وقت سابق الجمعة قراراً بعنوان: "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو"الإسلاموفوبيا".

صوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

وتعد تركيا من ضمن المجموعة التي أعدت مشروع القرار وقدمته.

ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين "كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة".

كما يدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهدت كرايستشيرش النيوزيلندية مجزرة مروعة، إذ هاجم إرهابي يدعى برينتون تارانت بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".

وأسفرت المجزرة الإرهابية التي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على فيسبوك، عن مقتل 51 شخصاً وإصابة 50 آخرين، حسب أرقام رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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