سياسة
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125 مظاهرة في المغرب نصرة لغزة في أول جمعة من رمضان
أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، تنظيم 125 مظاهرة في 60 مدينة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو نصف عام.
125 مظاهرة في المغرب نصرة لغزة في أول جمعة من رمضان
125 مظاهرة في المغرب نصرة لغزة في أول جمعة من رمضان / صورة: AA
15 مارس 2024

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، تنظيم 125 مظاهرة في 60 مدينة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو نصف عام.

وقالت الهيئة في بيان: "استمراراً في الحراك التضامني الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي في 125 مظاهرة في مختلف مدن المملكة، استجابة لنداء الهيئة الداعي إلى التظاهر".

ورفع المحتجون شعارات تندد بـ"مجازر الإبادة" الإسرائيلية واستهداف المدنيين بغزة و"سياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة، وبالصمت الدولي والعربي الرسمي" تجاه ما يجري في القطاع المحاصر، وفق البيان.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين الذين ينكل بهم يوميا" من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان، أن من بين المدن التي شهدت مظاهرات: بني ملال ومكناس (شمال)، والدار البيضاء والجديدة (غرب) وتازة (شرق).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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