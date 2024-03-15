سياسة
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هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب
ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب، مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي.
هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب
هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب / صورة: AA
15 مارس 2024

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب، مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي.

وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن "الهزة سجلت في الساعة 20:17 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات".

وأوضح جبور، في تصريح صحفي، أن "مركز الهزة سجل قبالة سواحل مدينة الدريوش (وسط البحر)".

وشعر بالهزة سكان محافظات الدريوش والناظور والحسيمة (شمال)، والمناطق المجاورة لها، وفق جبور.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفاً 2960 قتيلاً و6125 مصاباً، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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