سياسة
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قطر تطالب بتحقيق مستقل في الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين بغزة
دعا مسؤول بالخارجية القطرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين في قطاع غزة، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الصحفيين.
قطر تطالب بتحقيق مستقل في الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين بغزة
استشهد أكثر من 130 صحفياً خلال الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
16 مارس 2024

طالبت الخارجية القطرية الجمعة بإجراء تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين في غزة، مشيرة إلى أن القطاع شهد "أكبر خسائر" بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله النعمة، السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، حول "حماية الصحفيين" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 المنعقدة حالياً في جنيف.

وقال الدبلوماسي القطري: "عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 130 صحفياً، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين واختفاء أربعة واعتقال 25".

ونوه بأن "هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الكبرى للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة".

ودعا النعمة إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم".

وأكد أنه توجد استراتيجية إسرائيلية متعمدة لمنع وعرقلة عمل الصحفيين الفلسطينيين في توثيق ونقل الحقائق والمعلومات عن المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء، وعن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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