سياسة
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إيران نفت صحتها.. صحيفة تكشف عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران بشأن الحوثي
قالت صحيفة أمريكية إن واشنطن وطهران عقدتا محادثات سرية غير مباشرة، في يناير/كانون الثاني في عمان بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. فيما نفت إيران صحة ذلك، مؤكدة أن جميع المحادثات تندرج في إطار رفع العقوبات فقط.
إيران نفت صحتها.. صحيفة تكشف عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران بشأن الحوثي
تصاعد التوتر خلال الأشهر الأخيرة بين واشنطن وطهران / صورة: AA
16 مارس 2024

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن محادثات سرية غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران في يناير/كانون الثاني الماضي. لكن إيران نفت صحة ذلك.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين ومصادر إيرانية، أن محادثات سرية وغير مباشرة عٌقدت بين واشنطن وطهران في العاصمة العمانية مسقط في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، تناولت أساساً التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن في البحر الأحمر.

كما تطرقت المحادثات إلى الهجمات على القواعد الأمريكية من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين العمانيين تبادلوا الرسائل ذهاباً وإياباً بين وفدين إيرانيين وأمريكيين جالسَين في غرف منفصلة. وترأس الوفود نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقري، ومنسق الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وطلبت الولايات المتحدة من إيران، خلال المحادثات، كبح جماح من تسميهم وكلاء طهران لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وضد قواعدها. في حين اشترطت إيران قبل ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الجانبين لم يتوصلا إلى أي اتفاق خلال المحادثات، لكنهما واصلا تبادل الرسائل بانتظام منذ التقيا في يناير/كانون الثاني مع الوسطاء العمانيين.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة شاركت في المحادثات لتظهر أنه حتى مع تصاعد التوترات، فإن واشنطن "لا تزال منفتحة على مواصلة الدبلوماسية" مع إيران. وإذا لم يسفر الحوار عن نتائج، فإن الولايات المتحدة "ستستخدم القوة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن إيران أكدت خلال المحادثات أنها "لا تسيطر على نشاط الميليشيات، وخصوصاً الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها عليهم".

إيران تنفي

في المقابل، نفى مصدر إيراني مطلع ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران تناولت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المصدر قوله إن تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يندرجان ضمن المحادثات الرامية إلى رفع العقوبات فقط.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشفت أيضاً عن محادثات سرية جرت بين الولايات المتحدة وإيران هذا العام، في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات جرت بين واشنطن وطهران بصورة غير مباشرة في يناير/كانون الثاني الماضي بسلطنة عمان، وكانت الأولى بين الجانبين منذ 10 أشهر.

ووفقاً للصحيفة، كان من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين ماكغورك وباقري في فبراير/شباط، لكن جرى تأجيلها عندما أصبح مرتبطاً بالجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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