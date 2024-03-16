أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تحييد عنصرَين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية حيدت إرهابيَّين من التنظيم الإرهابي بعد رصدهما في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأكدت الدفاع التركية أن عملياتها لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي أينما كان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمال العراق.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات إرهابية على الداخل التركي.

والجمعة، أعربت تركيا عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق، مؤكدة أن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام القمة الأمنية التي عُقدت بين البلدين في بغداد الخميس، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين.

وشدّد البيان على الأهمية التي توليها أنقرة وبغداد لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، كما أكد أن تنظيم PKK الإرهابي يشكّل تهديداً أمنياً لتركيا والعراق، وأن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.