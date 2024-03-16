سياسة
2 دقيقة قراءة
الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيَّين بتنظيم PKK شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيَّين من تنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيَّين بتنظيم PKK شمال العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيَّين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق / Others
16 مارس 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تحييد عنصرَين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية حيدت إرهابيَّين من التنظيم الإرهابي بعد رصدهما في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأكدت الدفاع التركية أن عملياتها لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي أينما كان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمال العراق.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات إرهابية على الداخل التركي.

والجمعة، أعربت تركيا عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف PKK الإرهابي تنظيماً محظوراً في العراق، مؤكدة أن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام القمة الأمنية التي عُقدت بين البلدين في بغداد الخميس، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين.

وشدّد البيان على الأهمية التي توليها أنقرة وبغداد لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، كما أكد أن تنظيم PKK الإرهابي يشكّل تهديداً أمنياً لتركيا والعراق، وأن وجوده على الأراضي العراقية يشكّل انتهاكاً للدستور العراقي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us