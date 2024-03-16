كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل "منطقة عازلة" يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إقامتها على طول الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها السبت، إلى أن جيش الاحتلال يجرف الأراضي الزراعية ويهدم منازل ومدارس الفلسطينيين في القطاع لإقامة تلك المنطقة.

وذكر مسؤولون في الاحتلال أن من شأن "المنطقة العازلة" التي سيمنع الفلسطينيون من دخولها طمأنة الإسرائيليين بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى البلدات القريبة من الحدود التي جرى إخلاؤها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويزيد عرض المنطقة، التي تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في قطاع غزة الصغير بالفعل، على نصف ميل ما يمكن جيش الاحتلال من رؤية ومنع أي شخص يقترب من الحدود.

وفي حين رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على إقامة المنطقة العازلة، فإنها ستقلل مساحة قطاع غزة الذي يبلغ طوله 25 ميلاً بنسبة 16%، وفقاً لخبراء أمنيين.

وكانت الولايات المتحدة حذرت من مغبة الإقدام على هكذا خطوة بدعوى أنها "تهدد السلامة الإقليمية لقطاع غزة" الذي باتت قوات الاحتلال تسيطر على مناطق كبيرة منه إثر العدوان المستمر منذ أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".