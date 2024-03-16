سياسة
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على متنها مئات الأطنان.. البدء بتجهيز ثاني سفينة إغاثية لغزة
أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية بدء تجهيز سفينة ثانية محملة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة. وتحمل السفينة، حسب المؤسسة، مئات الأطنان من المساعدات.
على متنها مئات الأطنان.. البدء بتجهيز ثاني سفينة إغاثية لغزة
سفينة أوبن آرمز تقترب من سواحل غزة وعلى متنها مساعدات إغاثية / صورة: AFP
16 مارس 2024

تستعد ثانية السفن الإغاثية للإبحار من ميناء لارنكا في جنوب قبرص اليونانية، لإيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وقالت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية على منصة إكس السبت، إن خوان كاميلو، أحد منتسبيها، في لارنكا، حيث يحمّل فريقها شحنة السفينة الثانية إلى غزة.

وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الجهود الإغاثية تجري بدعم من وزارة الخارجية الإماراتية.

وأوضحت أن حمولة السفينة تتألف من "مئات الأطنان من المساعدات".

ونشرت المؤسسة فيديو يظهر أعمال الشحن للمساعدات في أثناء الليل، ويتحدث فيه كاميلو عن المساعدات التي قال إنها تحوي "بقوليات ولحوماً معلبة وطحيناً وأرزاً وتموراً".

وأضاف أن فريق المؤسسة "يعمل دون توقف" للتمكن من سرعة إيصال المساعدات، مؤكداً وصول أول سفينة تابعة للمؤسسة إلى شواطئ غزة.

وشدد على أهمية فتح المعابر البرية للتمكن من إيصال أكبر قدر من المساعدات، بخاصة أن كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع "غير كافية"، حسب قوله.

وصباح اليوم السبت، اكتملت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، بعد وصولها الجمعة قبالة شاطئ قطاع غزة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مؤسسة "وورلد سينترل كيتشن" الخيرية الدولية، انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا، تحمل نحو 200 طن من الأغذية.

وتحتدّ أزمة الجوع في غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها السادس، جراء حصار مشدد وشح المواد الغذائية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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