أعلن الجيش الباكستاني السبت، تعرض أحد مواقعه العسكرية القريبة من الحدود مع أفغانستان، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 7 من عناصره.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن الحادث الذي وقع في شمال غرب باكستان نفذه 6 مسلحين، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأضاف البيان أن "الإرهابيين صدموا الموقع بمركبة ملغومة، ثم وقعت عدة هجمات انتحارية مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل 5 أشخاص"، وقُتل بعد ذلك اثنان آخران من عناصر الأمن في اشتباك مع المسلحين.

تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتيرة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقرات حكومية وأمنية في باكستان.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن كثير منها، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية، التي نفت بدورها السماح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن أي هجمات.