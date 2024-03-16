أفادت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية السبت، باستشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في زنزانته قبل 4 أيام، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أبو غنيمة (26 عاماً)، وهو بدوي فلسطيني يحمل التابعية الإسرائيلية من سكان النقب (جنوب) استشهد الليلة الماضية (الجمعة/السبت)، في أحد المستشفيات.

ووفق المصدر ذاته عُثر على أبو غنيمة الثلاثاء، في سجن "إيشل" في بئر السبع فاقداً للوعي داخل زنزانته.

وبذلك يكون أبو غنيمة هو الأسير رقم 9 الذي يلقى حتفه في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية.

اعتقال 7 آلاف و605 فلسطينيين

في غضون ذلك، ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 7 آلاف و605 منذ 7 أكتوبر//تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "اعتقلت يوم أمس (الجمعة)، واليوم السبت 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون (...) وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، إلى أكثر من 7605".

ووفق المؤسستين "توزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم وطوباس ونابلس وجنين (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس (وسط)".

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفاً 434 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.