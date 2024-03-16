سياسة
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بمشاركة ألمانيا.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة
نفذ الجيش الأردني 5 عمليات إنزال جوي لمساعدات طبية وغذائية على شمالي غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وألمانيا، التي تشارك لأول مرة، بالتزامن مع زيارة منتظرة من المقرر أن يجريها المستشار أولاف شولتس إلى الأردن وإسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع.
بمشاركة ألمانيا.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة
الأردن ينفذ 5 إنزالات لمساعدات طبية وغذائية على شمال غزة وألمانيا تشارك للمرة الأولى / صورة: AA
16 مارس 2024

نفذ الجيش الأردني، السبت، 5 عمليات إنزال جوية لمساعدات طبية وغذائية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة، وألمانيا التي تشارك لأول مرة.

وأشار الجيش إلى تنفيذ عمليات الإنزال الجوي التي استهدفت عدداً من المواقع في شمال القطاع بواسطة طائرتين من نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، نفذت إحداهما إنزالاً لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني (الأول في قطاع غزة).

كما أشار إلى مشاركة طائرة تابعة لمصر وأخرى تابعة للولايات المتحدة وثالثة تابعة لألمانيا، التي تُعد هذه المرة أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية، وفق البيان ذاته.

وتأتي مشاركة ألمانيا بالتزامن مع زيارة منتظرة، من المقرر أن يُجريها المستشار أولاف شولتس إلى الأردن وإسرائيل، في عطلة نهاية الأسبوع، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الألمانية.

وأوضح بيان الجيش الأردني أن "عملية إنزال المساعدات الأردنية جاءت بالتعاون مع سلطنة بروناي وتجسيداً لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيداً لمواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف".

وصباح اليوم، انتهت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، بعد وصولها الجمعة، إلى قبالة شاطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا، في قبرص اليونانية. وبدأت قوارب صغيرة الجمعة تفريغ حمولة السفينة ونقلها باتجاه شاطئ مدينة غزة وانتهت من عملها صباح السبت.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى شُح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومُسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليونَي نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال وسناء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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