سياسة
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الأضخم عالميّاً.. مليار شخص يشارك في انتخابات برلمان الهند يوم 19 أبريل
ينتظر نحو مليار شخص بدء التصويت لانتخاب برلمان جديد في الهند يوم 19 أبريل/نيسان، إذ تضع الانتخابات رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، المنتخب لفترتين، وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف يضم 24 حزباً من المعارضة، وسط تنبؤات بفوز حزب "مودي" بأريحية.
الأضخم عالميّاً.. مليار شخص يشارك في انتخابات برلمان الهند يوم 19 أبريل
تعتبر الانتخابات الهندية المقبلة أكبر انتخابات في العالم، إذ تشمل نحو مليار شخص لهم حق التصويت. / صورة: AA
16 مارس 2024

قالت هيئة الانتخابات الهندية، السبت، إن البلاد ستبدأ التصويت على مراحل بدءاً من 19 أبريل/نيسان لانتخاب برلمان جديد، وهي أكبر انتخابات في العالم تشمل نحو مليار شخص لهم حق التصويت.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، المنتخب لفترتين، وحلفاءه الإقليميين، في مواجهة تحالف يضم 24 حزباً من المعارضة، وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، بأريحية.

والفوز بالانتخابات سيجعل مودي (73 عاماً) ثاني رئيس وزراء يفوز بولاية ثالثة بعد رئيس الوزراء السابق، جواهر لال نهرو، بطل استقلال الهند ورئيس وزرائها الأول.

ويخوض مودي وحزبه حالة من الاستعداد للانتخابات منذ أشهر قبل الإعلان عن مواعيد التصويت، إذ يجوب أنحاء البلاد كل يوم تقريباً ويفتتح مشروعات جديدة ويُصدر بيانات ويشارك في فعاليات دينية ويحضر اجتماعات عامة وخاصة.

وكان أداء الحزب، الذي تأسس عام 1980، في انتخابات عام 2019 هو الأفضل على الإطلاق.

وسيواجه مودي تحالفاً تحت اسم (إنديا)، التحالف الهندي الوطني التنموي الشامل، ويضم نحو 24 حزباً من المعارضة بقيادة حزب المعارضة الرئيسي (المؤتمر).

لكن هذا التحالف الذي تشكَّل العام الماضي يكافح للبقاء في حالة اتحاد ومشاركة المقاعد بشكل ودّي للتمكن من خوض مواجهة الند للند مع حزب بهاراتيا جاناتا.

وتراجع تأييد حزب المؤتمر، الذي حكم الهند 54 عاماً، بين 76 عاماً مضت على استقلالها عن بريطانيا، لمستويات قياسية متدنية بعدما اكتسح مودي الطريق إلى السلطة، ويكافح الحزب من أجل إحياء الحصول على الدعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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