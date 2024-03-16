سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر تطالب إسرائيل بـ"رفع قيود" وصول المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية
دعت مصر إسرائيل إلى إزالة العوائق والقيود أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر المنافذ البرية، وذلك وسط ترحيب بوصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع.
مصر تطالب إسرائيل بـ"رفع قيود" وصول المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية
معبر رفح البري. / صورة: Reuters
16 مارس 2024

طالبت مصر، السبت، إسرائيل برفع العوائق والقيود أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر المنافذ البرية، مرحبة بوصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بشأن موقف مصر إزاء ما أُعلن حول وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.

وأمس الجمعة، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز" بعد وصولها إلى قبالة شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا في قبرص اليونانية.

وقال أبو زيد: "مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة"، مقدماً الشكر لكن من أسهم في تيسيرها.

وأضاف أن بلاده تواصل بذل الجهود كافة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات المُلحَّة إلى القطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي.

وطالب أبو زيد إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية (رفح وكرم أبو سالم جنوب غزة).

وأعلنت الإمارات، في بيان لخارجيتها، أمس الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن السفينة جرى تجهيزها بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وقبرص اليونانية، عبر الممر البحري بين الأخيرة وغزة، انطلاقاً من ميناء لارنكا.

وبوتيرة مستمرة، على مدار الأيام الماضية، واصلت مصر والإمارات والأردن ودول عربية وغربية عمليات إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة.

وتقيِّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شُح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومُسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليونَي نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us