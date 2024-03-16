طالبت مصر، السبت، إسرائيل برفع العوائق والقيود أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر المنافذ البرية، مرحبة بوصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بشأن موقف مصر إزاء ما أُعلن حول وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.

وأمس الجمعة، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز" بعد وصولها إلى قبالة شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا في قبرص اليونانية.

وقال أبو زيد: "مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة"، مقدماً الشكر لكن من أسهم في تيسيرها.

وأضاف أن بلاده تواصل بذل الجهود كافة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات المُلحَّة إلى القطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي.

وطالب أبو زيد إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية (رفح وكرم أبو سالم جنوب غزة).

وأعلنت الإمارات، في بيان لخارجيتها، أمس الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن السفينة جرى تجهيزها بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وقبرص اليونانية، عبر الممر البحري بين الأخيرة وغزة، انطلاقاً من ميناء لارنكا.

وبوتيرة مستمرة، على مدار الأيام الماضية، واصلت مصر والإمارات والأردن ودول عربية وغربية عمليات إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة.

وتقيِّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شُح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومُسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليونَي نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.