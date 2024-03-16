سياسة
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"مجاعة تلوح في الأفق".. "أونروا" تحذر من خطر سوء تغذية أطفال شمال غزة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعاني سوء التغذية الحاد. وحذرت الوكالة الأممية من أن "المجاعة تلوح في الأفق، ولا وقت لتضييعه".
"مجاعة تلوح في الأفق".. "أونروا" تحذر من خطر سوء تغذية أطفال شمال غزة
يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة دون سن العامين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد. / صورة: AA
16 مارس 2024

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعاني سوء التغذية الحاد.

وأوضحت "أونروا" على منصة "إكس"، أن "سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة".

وأضافت: "يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة دون سن العامين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد".

وأكدت الوكالة أن "المجاعة تلوح في الأفق، ولا وقت لتضييعه".

وأمس الجمعة، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، عن تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة: "يعاني 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع مهول مقارنة بـ15.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، وتحديداً محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شُحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوّاً على مناطق شمالي القطاع، لكنها تظل غير كافية ولا تسدُّ الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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