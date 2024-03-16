أطلقت جماعة الحوثي اليمنية 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن تجاه البحر الأحمر، دون تسجيل أضرار، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "بين الساعة 8:30 صباحاً و10:50 مساء بتوقيت صنعاء (3 بتوقيت غرينيتش) في 15 مارس/آذار (الجاري)، أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران، من مناطق سيطرتهم باليمن 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر".

وأكدت القيادة الأمريكية أن السفن الأمريكية أو سفن التحالف (حارس الازدهار) أو السفن التجارية في المنطقة، لم تبلغ بوقوع إصابات أو أضرار.

وأمس الجمعة، أعلنت "سنتكوم" تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده واشنطن، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديّاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.