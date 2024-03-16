قصفت روسيا، السبت، "أهدافاً عسكرية" في منطقتي أوديسا وسومي بأوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ضرب "أهداف عسكرية" في أوكرانيا نفذته القوات الجوية التكتيكية العملياتية ومسيّرات ووحدات صواريخ ومدفعية.

ولفتت إلى تدمير ورشة لتجميع المسيّرات في مقاطعة سومي ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية في محيط مدينة أوديسا، وأربع نقاط مراقبة للطائرات المسيَّرة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات أوكرانية للتوغل في أراضيها، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي أبلغت عنها في الأيام القليلة الماضية. وقالت الوزارة، في بيان، إن محاولات التوغل نفذتها جماعات أوكرانية "مسلحة وتخريبية".

كما أشارت إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت 108 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور، فضلاً عن 17 صاروخاً، بينها 15 من طراز فامبير، تشيكية الصنع، وواحد هيمارس الأمريكي، وآخر من نوع غراد.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.