سياسة
2 دقيقة قراءة
"أتشرف بكوني أول زعيم أسود في أوروبا".. فوغان غيثينغ يترأس حكومة ويلز
قال رئيس وزراء ويلز المنتخب، فوغان غيثينغ، إنه "يتشرف" بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه على رأس حزب العمال، الذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً، وسيخلف غيثينغ، الأربعاء المقبل، مارك دريكفورد، الرئيس المستقيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
"أتشرف بكوني أول زعيم أسود في أوروبا".. فوغان غيثينغ يترأس حكومة ويلز
فوغان غيثينغ أول زعيم أسود في أوروبا يترأس مجلس وزراء ويلز / صورة: AP
16 مارس 2024

قال رئيس وزراء ويلز المنتخب، فوغان غيثينغ، إنه "يتشرف" بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه، السبت، على رأس حزب العمال الذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً.

وتحدث غيثينغ، المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، عن "صفحة" جديدة في تاريخ ويلز.

ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق، البالغ 50 عاماً، الأربعاء المقبل، رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عاماً)، الذي أعلن استقالته في ديسمبر/كانون الأول بعد 5 سنوات من اعتلائه المنصب.

من جهته، قدّم كير ستارمر، رئيس حزب العمال البريطاني، "تهانيه الصادقة" لغيثينغ عبر تغريدة على موقع "لإكس".

وقال ستارمر إن تعيين غيثينغ رئيساً لوزراء ويلز وأول زعيم أسود بريطاني سيكون لحظة تاريخية تُظهر التقدّم والقيم التي تتمتع بها ويلز الحديثة.

وفي ويلز، تعد الحكومة المحلية مسؤولة عن قضايا عديدة مثل الصحة والتعليم والنقل.

وجرى اختيار فوغان غيثينغ زعيماً جديداً لحزب العمال في ويلز خلال تصويت داخلي للحزب، فاز فيه بنسبة 51.7% من الأصوات في مواجهة وزير التعليم جيريمي مايلز.

وشارك أعضاء حزب العمال وبعض النقابات التابعة له في عملية التصويت، أي نحو 100 ألف شخص من إجمالي عدد السكان، البالغ نحو 3 ملايين نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us