قال رئيس وزراء ويلز المنتخب، فوغان غيثينغ، إنه "يتشرف" بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه، السبت، على رأس حزب العمال الذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً.

وتحدث غيثينغ، المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، عن "صفحة" جديدة في تاريخ ويلز.

ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق، البالغ 50 عاماً، الأربعاء المقبل، رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عاماً)، الذي أعلن استقالته في ديسمبر/كانون الأول بعد 5 سنوات من اعتلائه المنصب.

من جهته، قدّم كير ستارمر، رئيس حزب العمال البريطاني، "تهانيه الصادقة" لغيثينغ عبر تغريدة على موقع "لإكس".

وقال ستارمر إن تعيين غيثينغ رئيساً لوزراء ويلز وأول زعيم أسود بريطاني سيكون لحظة تاريخية تُظهر التقدّم والقيم التي تتمتع بها ويلز الحديثة.

وفي ويلز، تعد الحكومة المحلية مسؤولة عن قضايا عديدة مثل الصحة والتعليم والنقل.

وجرى اختيار فوغان غيثينغ زعيماً جديداً لحزب العمال في ويلز خلال تصويت داخلي للحزب، فاز فيه بنسبة 51.7% من الأصوات في مواجهة وزير التعليم جيريمي مايلز.

وشارك أعضاء حزب العمال وبعض النقابات التابعة له في عملية التصويت، أي نحو 100 ألف شخص من إجمالي عدد السكان، البالغ نحو 3 ملايين نسمة.