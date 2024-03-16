سياسة
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"استراتيجية التجويع مرفوضة".. بلجيكا تطالب إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات غزة
أكّد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في منشور له على منصة "إكس"، أن على إسرائيل السماح فوراً بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مشدداً على أن "استراتيجية التجويع مرفوضة".
"استراتيجية التجويع مرفوضة".. بلجيكا تطالب إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات غزة
إسرائيل تقيد إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود / صورة: AA
16 مارس 2024

قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، السبت، إن على إسرائيل السماح فوراً بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً أن "استراتيجية التجويع مرفوضة".

وشدد "دي كرو" في منشور له على منصة "إكس"، على أن بلاده ستواصل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تشكّل "العمود الفقري" لمساعدات سكان غزة.

وحول مقتل أكثر من 160 موظفاً من الوكالة الأممية، أشار إلى أنه قدّم تعازيه إلى المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني.

وتُقيّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وتسبب في مجاعة تحصد أرواح أطفال ومُسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليونَي نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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