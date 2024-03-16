جدد آلاف الإسرائيليين تظاهراتهم في أنحاء البلاد، السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس.

وتظاهرت عائلات المحتجزين في غزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حسب هيئة البث الإسرائيلية، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس فوراً.

كما أغلق عشرات الإسرائيليين أحد تقاطعات شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن آلاف الإسرائيليين توافدوا على ساحة كابلان، وسط مدينة تل أبيب، للمشاركة في التظاهرة المركزية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل محتجزين.

كما شهد تقاطع كركور، قرب مدينة حيفا (شمال)، مشاركة مئات من الإسرائيليين في تظاهرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين، حسب الصحيفة ذاتها، التي أشارت كذلك إلى أن مئات المتظاهرين أيضاً تجمهروا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال).

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "نتنياهو، أنت مذنب"، حسب الصحيفة.

وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة بصورة شبه يومية، للمطالبة بإبرام صفقة تُفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 محتجزاً في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة".