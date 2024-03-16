سياسة
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اعتراف بالفصل العنصري.. بريطانيا تمنح اللجوء لفلسطينيّ يحمل جنسية إسرائيل
منحت السلطات البريطانية فلسطينيّاً يحمل الجنسية الإسرائيلية حق اللجوء، بعد مشاركته في فعالية تضامنية مع فلسطين، خشي على إثرها تعرضه للاضطهاد على أساس عرقه ودينه إذا جرى ترحيله إلى تل أبيب.
اعتراف بالفصل العنصري.. بريطانيا تمنح اللجوء لفلسطينيّ يحمل جنسية إسرائيل
مسيرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة البريطانية لندن / صورة: Reuters
16 مارس 2024

حصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية على حق اللجوء في بريطانيا، بسبب نظام الفصل العنصري في إسرائيل، جراء مخاوف من تعرضه للاضطهاد على أساس عرقه ودينه، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية".

ووصفت الصحيفة الإنجليزية قرار السلطات البريطانية بأنه "إجراء غير مسبوق" يعكس تناقضات السياسة الخارجية للبلاد التي تعتبر إسرائيل "حليفاً ديمقراطيّاً" لا نظام فصل عنصري.

ويحمل الفلسطيني حسن (24 عاماً) الجنسية الإسرائيلية، لكنه قضى معظم حياته في بريطانيا، وشارك في فعالية احتجاجية مؤيدة لفلسطين في بريطانيا مؤخراً.

ثم تقدم بطلب اللجوء في بريطانيا خشية ترحيله إلى تل أبيب وتعرضه هناك للاضطهاد على أساس عرقه ودينه، إذ اتهم إسرائيل بتبني نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن محامي المذكور أن له آراء سياسة مناهضة للصهيونية "وهو ما سيعرضه للخطر حال عودته".

وكان من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة من الدرجة الأولى، الأربعاء الماضي. ومع ذلك، قررت وزارة الداخلية بشكل غير مُتوقع يوم الاثنين منح "حسن" حق اللجوء، وبالتالي تجنبت جلسة استماع كان فريقه القانوني ينوي فيها القول إن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا آمنين، خصوصاً أولئك الذين كانوا على استعداد للتحدث علناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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