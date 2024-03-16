حصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية على حق اللجوء في بريطانيا، بسبب نظام الفصل العنصري في إسرائيل، جراء مخاوف من تعرضه للاضطهاد على أساس عرقه ودينه، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية".

ووصفت الصحيفة الإنجليزية قرار السلطات البريطانية بأنه "إجراء غير مسبوق" يعكس تناقضات السياسة الخارجية للبلاد التي تعتبر إسرائيل "حليفاً ديمقراطيّاً" لا نظام فصل عنصري.

ويحمل الفلسطيني حسن (24 عاماً) الجنسية الإسرائيلية، لكنه قضى معظم حياته في بريطانيا، وشارك في فعالية احتجاجية مؤيدة لفلسطين في بريطانيا مؤخراً.

ثم تقدم بطلب اللجوء في بريطانيا خشية ترحيله إلى تل أبيب وتعرضه هناك للاضطهاد على أساس عرقه ودينه، إذ اتهم إسرائيل بتبني نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن محامي المذكور أن له آراء سياسة مناهضة للصهيونية "وهو ما سيعرضه للخطر حال عودته".

وكان من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة من الدرجة الأولى، الأربعاء الماضي. ومع ذلك، قررت وزارة الداخلية بشكل غير مُتوقع يوم الاثنين منح "حسن" حق اللجوء، وبالتالي تجنبت جلسة استماع كان فريقه القانوني ينوي فيها القول إن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا آمنين، خصوصاً أولئك الذين كانوا على استعداد للتحدث علناً.