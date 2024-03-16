قالت روسيا، السبت، إن أوكرانيا تكثِّف "الأنشطة الإرهابية" خلال الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل استقطاب مزيد من الدعم والأسلحة من الغرب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "من الواضح أن النظام الحاكم الفاسد في كييف يكثّف أنشطته الإرهابية في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه إلى دول الغرب صاحبة النفوذ (على أوكرانيا) ومن أجل تسوّل مزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة".

وأضافت أنه في واحدة من هذه الوقائع، أسقطت طائرة مُسيّرة قذيفة على مركز اقتراع في جزء من منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

ولم ترِد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول انتخابي محلي قوله إنه لم تقع خسائر بشرية أو مادية جرّاء سقوط القذيفة على بعد خمسة أو ستة أمتار من مبنى يضم مركزاً للاقتراع قبل فتح أبوابه أمام الناخبين في قرية على بعد نحو 20 كيلومتراً شرقي مدينة إنرهودار.

ولم يصدر بعد تعليقٌ من أوكرانيا التي تعتبر الانتخابات التي تُجرى على أجزاء من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا "غير قانونية وباطلة".