أعلنت هيئة البث العبرية أن وفداً إسرائيليّاً سيتوجه إلى قطر، الاثنين، لبحث مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الهيئة، السبت، إن "مجلس الوزراء الحربي لن يجتمع الليلة، وبالتالي من غير المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر قبل الاثنين".

كما كشفت أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الموساد شارك في الجلسة التي عقدها وزير الدفاع بشأن "صفقة الرهائن".

ويعتزم الوفد الإسرائيلي التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة إبرام صفقة تبادل محتجزين محتملة مع حماس.

والجمعة، كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة "حماس" قدمت مقترحاً للوسيطين القطري والمصري من أجل التهدئة بغزة، يتضمن 3 مراحل تستمر كل مرحلة 6 أسابيع، يتخللها تبادل المحتجزين وعودة النازحين إلى شمالي غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار بالمرحلة الثانية.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 محتجزاً في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة".