استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت، سفير موسكو في تل أبيب أناتولي فيكتوروف لـ"التوبيخ"، بعد سلسلة تصريحات أدلى بها مسؤولون روس ضد إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة الـ 13 العبرية إن كاتس استدعى سفير موسكو لدى إسرائيل لإجراء "محادثة توبيخ" في مقر وزارة الخارجية بمدينة القدس.

وأشارت القناة إلى أنّ السبب سلسلة تصريحات لمسؤولين كبار في موسكو ضد إسرائيل.

وقالت القناة العبرية إن تل أبيب "تريد توبيخ السفير الروسي أيضا، لأنّ بلاده لا تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة".

يشار إلى أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أكد في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل.

كما شدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أواخر فبراير إن "العملية الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مدمراً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.