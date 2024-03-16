ألغى المجلس العسكري في النيجر السبت "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الذي يعود إلى العام 2012، غداة زيارة لمسؤولين أمريكيين كبار للعاصمة نيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال أمادو عبر الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية في بيان، مساء السبت، إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكيية على أراضي النيجر".

وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأمريكي "غير قانوني" و"ينتهك كل القواعد الدستورية والديموقراطية".

والاتفاق "مجحف" وفق نيامي، وقد "فرضته أحادياً" الولايات المتحدة عبر "مذكرة شفوية بسيطة" في 6 تموز/يوليو 2012.

وتأتي هذه الخطوة بعيد مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في.

لكن الوفد الذي بقي في نيامي ثلاثة أيام "لم يتمكن من لقاء" الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.

والسبت قال عبد الرحمن إن "وصول الوفد الأمريكي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.

وتنشر الولايات المتحدة في النيجر نحو ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن في وقت سابق، فسخ جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين النيجر وفرنسا، مطالباً باريس بسحب قواتها من البلاد.

وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر، البلاد في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في النيجر أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم.