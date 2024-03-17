سياسة
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ألمانيا.. تنفيذ إنزال لمساعدات على غزة ومسيرة داعمة لفلسطين في برلين
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة في حملة دولية شاركت فيها ألمانيا لأول مرة، فيما شهدت العاصمة برلين مظاهرة تضامنية مع فلسطين بمشاركة مئات الأشخاص.
ألمانيا.. تنفيذ إنزال لمساعدات على غزة ومسيرة داعمة لفلسطين في برلين
برلين.. مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية / صورة: AA
17 مارس 2024

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية السبت، تنفيذ 5 عمليات إنزال جوي لـ4 أطنان من المساعدات الإنسانية بالمظلات في قطاع غزة للمرة الأولى.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في بيان، إن "سلاح الجو الألماني أنزل مساعدات إنسانية في غزة للمرة الأولى".

وأوضح البيان، أن "الطائرات المستخدمة لإنزال المساعدات الإنسانية عبر المظلات كانت متمركزة في مدينة إفرو الفرنسية".

ووفقاً للقوات الجوية الألمانية، ساهمت طائرة من طراز C-130 بإنزال 4 أطنان من المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها بالمظلات في غزة.

واعتبر الوزير الألماني أنه "بهذه الطريقة، يمكننا المساهمة في ضمان وصول الأدوية والغذاء، الذي تشتد الحاجة إليه لدى سكان غزة، الذين يكافحون".

وفي وقت سابق السبت أعلن الجيش الأردني في بيان تنفيذ 5 عمليات إنزال جوية لمساعدات طبية وغذائية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة، وألمانيا التي تشارك للمرة الأولى.

مظاهرة داعمة لفلسطين

في غضون ذلك، شهدت العاصمة الألمانية برلين السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين بمشاركة مئات الأشخاص.

وتجمع المتظاهرون أمام محطة قطار سونينالي بمنطقة نويكولن، بتنظيم جهات فلسطينية في ألمانيا.

وتوجه المتظاهرون رافعين الأعلام الفلسطينية إلى ميدان هيرمان.

ورفعوا لافتات كُتب عبارات من قبيل: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"القدس عاصمة فلسطين" "وقف لإطلاق النار الآن" و" فلسطين حرة".

كما رفعوا أواني الطبخ الفارغة ودمى الأطفال وأكياس الطحين للتعبير عن الجوع ومعاناة الأطفال في قطاع غزة.

وجرت المظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة الألمانية.

وتقيد قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأنتج مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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