قال جيش النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه سوريا أسفرت عن إصابة عنصر من قوات النظام في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية". وِأشار المصدر العسكري إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ولم يحدد البيان العسكري موقعاً بعينه، لكن تقارير إعلام محلي أشارت إلى أن الهجوم استهدف ريف دمشق.

كما ذكرت تقارير حقوقية سورية أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت على الأقل موقعين، أحدهما مستودع أسلحة داخل قاعدة عسكرية لقوات النظام ويستخدمها حزب الله اللبناني، أما الآخر فيقع قرب الكتيبة الهندسية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المنطقة المستهدفة تقع بين مدينتي يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتنع عادة عن التعليق على التقارير الخارجية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جماعات مسلحة تقول إنها متحالفة مع إيران في سوريا، كما قصفت أيضاً الدفاعات الجوية لجيش النظام السوري وبعض الميليشيات الرديفة له.

وقتل أكثر من 6 ضباط من الحرس الثوري الإيراني فيما يشتبه أنها ضربات إسرائيلية في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت رويترز في فبراير/شباط أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط قتلى، وأصبح يعتمد بشكل أكبر على فصائل شيعية متحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.