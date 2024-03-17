سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة جندي من قوات النظام السوري بقصف إسرائيلي على ريف دمشق
أعلن النظام السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت عدداً من النقاط في جنوب البلاد أسفرت عن إصابة عنصر بالجيش ووقوع أضرار مادية، فيما ذكرت تقارير محلية ومصادر حقوقية أن الضربات استهدفت مواقع في ريف دمشق، أحدها مستودع للأسلحة.
إصابة جندي من قوات النظام السوري بقصف إسرائيلي على ريف دمشق
هجمات إسرائيلية على بنى تحتية عسكرية في سوريا- أرشيفية / صورة: Reuters Archive
17 مارس 2024

قال جيش النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه سوريا أسفرت عن إصابة عنصر من قوات النظام في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية". وِأشار المصدر العسكري إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ولم يحدد البيان العسكري موقعاً بعينه، لكن تقارير إعلام محلي أشارت إلى أن الهجوم استهدف ريف دمشق.

كما ذكرت تقارير حقوقية سورية أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت على الأقل موقعين، أحدهما مستودع أسلحة داخل قاعدة عسكرية لقوات النظام ويستخدمها حزب الله اللبناني، أما الآخر فيقع قرب الكتيبة الهندسية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المنطقة المستهدفة تقع بين مدينتي يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتنع عادة عن التعليق على التقارير الخارجية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جماعات مسلحة تقول إنها متحالفة مع إيران في سوريا، كما قصفت أيضاً الدفاعات الجوية لجيش النظام السوري وبعض الميليشيات الرديفة له.

وقتل أكثر من 6 ضباط من الحرس الثوري الإيراني فيما يشتبه أنها ضربات إسرائيلية في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت رويترز في فبراير/شباط أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط قتلى، وأصبح يعتمد بشكل أكبر على فصائل شيعية متحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us