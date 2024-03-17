سياسة
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إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال للضفة ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقال مواطنين والاشتباك مع فلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين، فيما يواصل المستوطنون الاعتداء على منازل المواطنين.
إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال للضفة ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين
إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال للضفة / صورة: AA
17 مارس 2024

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية ليلة الأحد، واعتقلت 13 شاباً أحدهم كان جريحاً (شابان من قلقيلية وآخر من القدس و4 من بيت لحم و3 من الخليل و3 من جنين)، حسب وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا).

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين فجر الأحد، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات خلال الاقتحام المستمر لقوات الاحتلال. كما اقتحمت فندقاً وسط المدينة وحاصرت البلدة القديمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية مداهمة قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها للبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت فوريك شرقي نابلس، وبلدة سنجل شمالي رام الله، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية، بعد اقتحامها من آليات عسكرية إسرائيلية.

كما أصيب السبت فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قلقيلية (شمال). وقال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن شاباً أصيب "برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية" دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

استمرار هجمات المستوطنين

هاجم مستوطنون السبت تجمع عين دوما جنوب مدينة نابلس. وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لوفا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت تجمع عين دوما في المنطقة الجنوبية من القرية، وهددت السكان بالطرد من المنطقة.

كما هاجم مستوطنون مساء السبت منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية لوفا بأن مجموعة منهم هاجموا منازل المواطنين على أطراف قرية بورين، ورشقوها بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وأشجارهم ومقدساتهم في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن "اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف ويواصل إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل بالحلول السياسية للأزمات والصراع منطقاً عسكرياً أمنياً غاشماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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