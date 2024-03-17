تعرضت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا لضربات بمسيّرات أوكرانية، خلفت قتيلَين على الأقل، في خضم الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد.

وأفاد حاكم مدينة بيلغورود، فياتيسلاف غلادكوف عبر تليغرام، بمقتل شخصين هما رجل وامرأة إثر تعرض المنطقة لهجمات متتالية، مشيراً أيضاً إلى إسقاط ثمانية صواريخ.

وأوضح أن الرجل قُتل بعدما أصيبت شاحنته في الضربة فيما قضت المرأة في موقف للسيارات. وأصيب نجل الأخيرة بجروح بالغة و"يجتهد الأطباء لإنقاذ حياته". وأصيب شخصان آخران أيضاً.

من جانبه، قال فلاديمير روجوف، المسؤول المحلي الذي عينته روسيا إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مركز تصويت في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الأحد.

وكتب على تطبيق تليغرام أن الهجوم تسبب في اشتعال النار في المبنى، لكن لم يسفر عن إصابات.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة بلا طيار في 8 مناطق مختلفة بينها أربع فوق موسكو.

وأدت إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط، واستهدفت موسكو وتسببت في انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية.

وتأتي الضربات في خضم الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد التي دخلت يومها الأخير.

وتتهم موسكو كييف بتقويض الانتخابات من خلال الضربات، في واحدة من أكبر العمليات الجوية على الأراضي الروسية منذ بداية الحرب قبل عامين.

وتعهد بوتين، حال فوزه بالانتخابات، بمعاقبة أوكرانيا على الهجمات.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات الجيش والمخابرات على "القدرات الجديدة بعيدة المدى" في خطابه المسائي المصور أمس السبت، دون الإشارة إلى الهجمات المكثفة التي تشنها قوات بلاده.