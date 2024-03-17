تعيش أسرة فلسطينية نازحة في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، في غرفة واحدة بعدما تهدم منزلها إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، وذلك وسط ظروف إنسانية صعبة.

ويضطر الفلسطيني عمار الغندور (39 عاماً)، في ظل مخاوفه من انتشار الأمراض، إلى استخدام حمام مستشفى اليمن السعيد مطبخاً لعائلته ومكاناً لقضاء الحاجة.

ويتحمل الغندور وعائلته عبء الواقع القاسي، ويستمرون في حياتهم بالرغم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي لا تزال مستمرة.

ولا يجد رب الأسرة الفلسطيني سبيلاً لإطعام عائلته سواء حساء نبتة الخبيزة في ظل نقص الطعام والمياه في محافظات شمالي قطاع غزة وانتشار المجاعة وسوء التغذية.

ويقيم النازح الفلسطيني هو وعائلته المؤلفة من 9 أفراد في غرفة تبلغ مساحتها 3 أمتار داخل المستشفى، وسط ظروف إنسانية صعبة.

ويخشى الغندور على حياة أطفاله بسبب تلوث الطعام والمياه وسوء التغذية الناتج عن الحصار والحرب.

ويأمل أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن وأن تنجح جهود التهدئة ليتمكن من العودة إلى بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي ليقيم على أنقاضه.

ويؤكد الغندور، أن الأمراض منتشرة في كل مكان ويخشى على حياة أطفالهم، إذ تسبب سوء التغذية والجفاف في وفاة العديد منهم.

ويأمل الفلسطيني في إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وأن تنتهي الحرب، لتعود الحياة كما السابق، ويستطيع الناس بناء حياة أفضل بعيداً عن المعاناة.

وبسبب نقص مواد التنظيف، تفتقر أماكن النزوح في قطاع غزة للنظافة العامة والنظافة الشخصية، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.

وتنوعت هذه الأمراض وشملت الكبد الوبائي والجدري والحمى والإسهال والقيء، مما تسبب في إصابة أعداد كبيرة من الأطفال.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن 66% من سكان قطاع غزة يعانون من انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة، ومنها الكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".