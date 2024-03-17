أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفاً و645 شهيداً، و73 ألفاً و676 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة (لم تحدد المناطق)، وصل منها إلى المستشفيات 92 شهيدا، و130 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت أن "عدداً من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيتها الأحد، عدة مناطق جنوب وشمال شرق خان يونس وشمال رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال شرق المدينة. وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة شمال شرق مدينة رفح.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة، ومناطق غرب مدينة غزة. وكان 12 مواطناً استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

استمرار المعارك

وتستمر المعارك بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بأنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة تابعة لقوات المشاة خلال تنفيذها مهمة استخبارية شرق مدينة غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، إصابة أحد جنوده في معركة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: "أصيب أمس الأول (الجمعة) جندي من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة".

واحد من كل 3 أطفال دون العامين يعاني من سوء تغذية حاد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وأضافت الأونروا في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة".

وأفادت مستشفيات في غزة بأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.

ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية المعنية بمراقبة انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قريباً تقريراً عن مدى أزمة الجوع في غزة، بعد أن قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن خطر حدوث مجاعة قائم خلال فترة توقعات تمتد حتى مايو/أيار المقبل.

وقالت ورلد سنترال كيتشن إن أول شحنة وصلت إلى غزة من المؤسسة الخيرية، التي قادت توصيل المساعدات من طريق بحري جديد عبر قبرص، وصلت يوم الخميس وجرى تفريغها.

ورغم دخول رمضان يومه السابع، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تسببت الحرب في مجاعة ببعض مناطق القطاع، لاسيما في الشمال، جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.