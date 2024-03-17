سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح خطيرة وسط قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده من الكتيبة 601 في معركة وسط قطاع غزة، حيث مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79، موضحاً نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته.
إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح خطيرة وسط قطاع غزة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة / صورة: Reuters
17 مارس 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، إصابة أحد جنوده في معركة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: "أصيب أمس الأول (الجمعة) جندي من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة".

وأضاف أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وأُبلغت عائلته، دون كشف عن تفاصيل وحيثيات إصابته.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ووفق بيانات الجيش، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطاً وجندياً بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us