أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، إصابة أحد جنوده في معركة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: "أصيب أمس الأول (الجمعة) جندي من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة".

وأضاف أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وأُبلغت عائلته، دون كشف عن تفاصيل وحيثيات إصابته.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ووفق بيانات الجيش، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطاً وجندياً بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.